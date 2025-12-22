Siapa Anuncia Cortes de Agua en Casi 900 Colonias del Área Metropolitana de Guadalajara

Autoridades del Sistema Intermunicipal de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informaron que el 3 de enero de 2026 se suspenderá el suministro de agua en casi 900 colonias debido a trabajos de mantenimiento en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Este corte de agua está programado para a partir de la 1:00 de la madrugada y tendrá una duración de aproximadamente 13 horas. La suspensión y baja presión afectará a 892 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, incluso habrá variaciones en el servicio en Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

Los trabajos se realizarán en las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, así como en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, lo que obligará a detener de forma temporal el suministro.

¿Cuándo se restablecerá el suministro de agua?

De acuerdo a autoridades del Siapa, el restablecimiento del servicio se realizará de manera gradual y podría tardar hasta el 7 de enero.

Por lo anterior, las autoridades del Siapa recomiendan que durante el corte, la ciudadanía pida sus pipas gratuitas para las zonas con mayor afectación, las cuales pueden solicitarse al número 073 o a través de redes sociales.

