Reportan Sismo de Magnitud 4.4 Frente a las Costas de Jalisco

La tarde de este domingo 16 de noviembre, se registró un sismo frente a las costas de Jalisco con una magnitud de 4.4; de acuerdo con Protección Civil, no hubo reporte de afectaciones.

El sismo tuvo lugar a 361 kilómetros al oeste de la Cruz de Loreto, con una profundidad de 10 kilómetros. Asimismo, se señala que al momento no hay personas heridas ni daños materiales, además el movimiento telúrico, ocurrido a las 15:44 horas, no tuvo repercusiones en áreas colindantes.

¿Qué debo hacer durante un sismo?

Si bien, el sismo no generó daños en Jalisco, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones durante un fenómeno natural como este, ya que son más comunes de lo que se cree.

Primero trata de mantener la calma, ya que es fundamental para poder actuar con rapidez y seguridad. Si te encuentras dentro de un edificio, busca de inmediato un lugar seguro: aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y paredes dañadas.

También es importante que evites usar elevadores y no corras hacia las salidas mientras el movimiento continúa, ya que podrías exponerte a derrumbes o caídas.

Si estás en la calle, aléjate de cables, postes, fachadas, bardas y cualquier estructura que pueda desprenderse. En un vehículo, orillate en una zona abierta y permanece dentro hasta que todo se detenga.

