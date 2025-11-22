Por una Deuda de 50 Pesos, Sujeto le Prende Fuego a Hombre en Zapopan

Un sujeto prendió fuego a un hombre debido a que éste no le quiso pagar una deuda de 50 pesos en la colonia Santa Ana Tepetitlán, del municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre, cuando el sujeto, en compañía de un familiar de 38 años, llegó para enfrentarse al hombre que le debía los 50 pesos, y como éste se negó a pagar, el agresor le echó gasolina y le prendió fuego.

Después de que el agresor y su familiar escaparon, las unidades de emergencia se trasladaron hasta la calle Francisco Villa, al cruce con Francisco I. Madero.

La víctima presentó quemaduras en el pecho y antebrazo

Policías de Zapopan encontraron al hombre en la vía pública, el cual presentaba quemaduras en el pecho y antebrazo derecho, por lo que fue trasladado en estado regular de salud hasta un puesto de socorros.

A decir de testigos, el agresor se encontraba bajo los efectos de alguna droga, sin embargo, no lograron reportar más características de éste para dar con su paradero.

Se notificó al Ministerio Público sobre esta situación, con la intención de que las autoridades abran una carpeta de investigación para esclarecer el caso y atrapar al responsable.

