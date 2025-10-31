Confirman Caso de Sarampión en Preparatoria Privada de Zapopan; Suspendieron las Clases

En pleno festival de Día de Muertos, alumnos de una preparatoria privada en Zapopan fueron desalojados del plantel educativo tras confirmarse un caso positivo de sarampión. Las clases fueron suspendidas.

¿Cómo avisaron a los alumnos que había un brote de sarampión?

Estábamos en unos concursos de tumbas y llegaron unos maestros y nos dicen que se suspende todo por un brote de sarampión por un alumno de prepa

Nahúm, Estudiante del plantel

Ubicación de la preparatoria privada

El plantel, ubicado sobre la calle Pintores en la colonia Jardines del Tepeyac, quedó prácticamente vacío. Elementos de seguridad privada colocaron cintillos para impedir el ingreso de estudiantes y personal.

El colegio confirmó el caso en sus canales oficiales

A través de un comunicado, la dirección del colegio informó que la Secretaría de Salud Jalisco notificó la confirmación del caso, y que, por recomendación sanitaria, las clases presenciales permanecerán suspendidas hasta el 10 de noviembre, con el fin de proteger a la comunidad estudiantil.

Las clases y todo se estaría llevando de manera virtual

Nahúm, alumno de la preparatoria

