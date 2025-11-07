Tráiler Embiste a Camión de la Ruta 619 en Tlaquepaque; Deja a Cuatro Mujeres Lesionadas

Un aproximado de 20 pasajeros de una unidad de la ruta 619, no pudieron llegar a sus destinos luego de que un tráiler los embistiera sobre Periférico Sur, a la altura de la avenida Del Bosque, en San Pedro Tlaquepaque.

Noticia relacionada: Conductor Sobrevive a Choque con Tráiler en Autopista de Puebla

Aparentemente, el conductores del transporte pesado viajaba bajo los efectos de una droga, lo que provocó que se impactara contra la parte trasera del transporte público.

¿Cuántos lesionados hubo tras el choque en Periférico Sur?

Aunque los daños materiales fueron pocos, al menos 4 mujeres, de entre 40 a 50 años, resultaron con golpes y esguinces.

Hasta el punto arribaron bomberos municipales de San Pedro Tlaquepaque, así como paramédicos que brindaron los primeros auxilios y descartaron que alguna de las lesionadas requiriera traslado hasta un puesto de socorros.

El camión estaba parado y le llegó de lleno y le pegó por atrás [...] pero el trailero dice que no, que no se le metió, pero no hay señalamiento de se haya debido a la culpa del chofer Usuaria del transporte público

Policías viales también acudieron a la zona para deslindar responsabilidades y corroborar si el chofer del transporte pesado estaba bajo los efectos de drogas o alcohol.

Un carril a la circulación fue cerrado en sentido a carretera a Chapala en lo que se hacía el debido retiro de ambas unidades, así como el saneamiento del lugar en donde hubo derrame de aceite.

En cuanto a los demás pasajeros que resultaron ilesos, estos descendieron de la unidad y se retiraron por su propio pie, por lo que se desconoce si alguno de ellos presentó algún golpe o lesión de gravedad.

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: