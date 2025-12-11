Tras 6 Días, Andrik es Liberado de Prisión Preventiva. De Esto se le Acusaba

Andrik, el menor de 17 años que estuvo presente en una balacera en la colonia Los Meseros de Tlaquepaque el pasado 6 de diciembre, se reencontró con su mamá.

Nota relacionada: Trasladan a Puente Grande a Detenidos por Enfrentamiento en Tlaquepaque

Este jueves, el juez de Control y Justicia Integral para Adolescentes no encontró elementos de culpa, motivo por el que fue puesto en libertad después de seis días en prisión preventiva.

Simplemente temor, temor a que se hiciera una injusticia o algún abuso de autoridad, temor. Pero yo siempre me sentí tranquilo porque siempre supe que fui inocente y mi papá también, y espero que mañana se demuestre su inocencia con un resultado positivo como este Andrik tras quedar en libertad.

El camino es largo aún, pues además de Andrik, también su papá, Sergio “N”, permanece en prisión preventiva. El seguimiento de su audiencia inicial será este viernes.

A descansar un poquito esto de la preocupación de Andrik, pero seguimos, seguimos en pie por la justicia también de mi esposo, eso también seguimos. Berenice Ramírez, madre de Andrik

Momentos antes de los acontecimientos, Sergio “N” y Andrik habían contratado los servicios de albañilería de Martín “N” y su hijo, también de nombre Martín. Ambos abordaron los asientos traseros de la camioneta. Después, una motocicleta comenzó a perseguirlos, por lo que el conductor decidió dirigirse a las instalaciones de la Policía de Tlaquepaque, donde uno de los pasajeros de la parte trasera de la camioneta sacó una pistola y comenzó a disparar contra las personas que viajaban en la motocicleta.

Andrik, el menor que estuvo presente en una balacera quedó en libertad. Foto: N+

Nos da la razón en cuanto a que no se desprende de los hechos ni de los actos de investigación datos de prueba objetivos para acreditar que él tenga una relación con los hechos que nos ocupan en la audiencia. Marco Antonio Robles, Abogado

¿Qué sigue en el proceso judicial tras la balacera del 6 de diciembre en Tlaquepaque?

Este viernes se desarrollará otra audiencia para determinar la situación legal del papá de Andrik, Sergio “N”, así como de Martín “N”, quien detonó el arma de fuego, y su hijo, también de nombre Martín “N”. Cabe recordar que por los hechos ocurridos el 6 de diciembre, tres personas resultaron lesionadas: dos mujeres, una de ellas elemento de la Policía Municipal, y un transeúnte.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: