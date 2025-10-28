Restablecen Circulación en Carretera Guadalajara – Nogales a la Altura de La Venta del Astillero

La circulación en la carretera Guadalajara – Nogales fue restablecida a la altura de La Venta del Astillero, tras confirmarse una nueva reunión entre autoridades y agricultores.

El tránsito seguirá libre mientras continúe el diálogo. Si se logra un acuerdo esta noche, los bloqueos podrían levantarse de manera definitiva en todo el país, incluyendo Jalisco.

