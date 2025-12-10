UDG Cierra 2025 con 23 Estudiantes y Docentes de su Comunidad sin Localizar

La Universidad de Guadalajara (UDG) cerró el año 2025 con 23 integrantes de su comunidad sin localizar, de acuerdo con datos de la Coordinación General de Seguridad Universitaria. Entre ellos se encuentran 16 alumnos no localizados, cuatro estudiantes que fueron privados de la libertad, dos maestros desaparecidos y un trabajador no localizado.

La institución informó que mantiene la búsqueda activa de los 16 alumnos cuyo paradero aún se desconoce, así como de los docentes y del trabajador universitario. Algunos de los jóvenes que continúan desaparecidos son José Luis Arcienega Nieves, Raúl Emiliano Briones Rangel y Aldo González Sevilla, cuyos casos siguen siendo acompañados por esta máxima casa de estudios.

Entre 2014 y 2025, la UDG ha documentado que 107 integrantes de su comunidad fueron localizados con vida, mientras que siete más fueron encontrados sin vida.

De acuerdo con estudios realizados por la propia universidad, existen diversas modalidades mediante las cuales los jóvenes son engañados para su privación de la libertad, entre ellas falsas ofertas de trabajo y estafas telefónicas. El investigador de la UDG, Rogelio Barba Álvarez, señaló que también se han registrado casos vinculados con extorsiones virtuales, en las que se exige dinero a las familias a cambio de liberar a los jóvenes.

Hay otras desapariciones que se han hecho extorsiones virtuales en las cuales se pide un dinero para regresar al joven, y pues hemos contribuido muchísimo para poder contener la criminalidad relacionada con la desaparición de nuestros jóvenes Rogelio Barba Álvarez, investigador de la UDG

Para enfrentar esta problemática, la UDG mantiene coordinación con distintas autoridades y ha impartido más de mil talleres y cursos destinados a informar a la comunidad sobre las formas en que la delincuencia engaña, principalmente a menores de edad, para reclutarlos o para cometer diversos delitos.

