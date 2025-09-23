Joven Jinete y su Caballo Son Embestidos por Unidad de Mi Macro Periférico, en Tlaquepaque

Un joven jinete y su caballo fueron arrollados por una unidad de Mi Macro Periférico a la altura de la colonia Toluquilla, en San Pedro Tlaquepaque, dejando al hombre en estado grave y al equino con lesiones leves.

Noticia Relacionada: Auto Termina Destrozado tras Chocar Contra Caballo en Carretera Veracruz-Xalapa

El joven y su caballo invadieron el carril exclusivo de Mi Macro Periférico

Según los primeros reportes, el hombre, de aproximadamente 28 años, regresaba a su domicilio después de disfrutar de las fiestas locales, cuando al intentar cruzar el Anillo Periférico Sur invadió por razones aún desconocidas el carril exclusivo del sistema de transporte. Fue en ese momento que la unidad de Mi Macro Periférico lo embistió, proyectando tanto al jinete como a su caballo varios metros.

Paramédicos que arribaron al lugar atendieron al joven, quien presentaba un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado de inmediato a la Cruz Verde Marcos Montero, donde su estado fue catalogado como grave. El caballo, por su parte, permaneció de pie y fue posteriormente llevado por familiares a revisión médica para descartar posibles fracturas o golpes internos.

Policías estatales que circulaban por la zona detuvieron su marcha y resguardaron la escena, mientras que el operador de la unidad declaró que no fue posible evitar el impacto debido a la repentina aparición del jinete. La huella del choque quedó marcada en el cristal delantero de la unidad, evidenciando la magnitud del accidente.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: