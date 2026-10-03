Abandonan Cuerpo a un Costado de la Carretera de Salamanca, Guanajuato

Una intensa movilización de elementos de Seguridad se originó después de que automovilistas reportaran el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, a un costado de la carretera que pasa por el municipio de Salamanca, Guanajuato

De acuerdo a los reportes de Seguridad, los hechos ocurrieron cuando varios reportes llegaron a la cabina del 911, que alertaban sobre el abandono del cuerpo de una persona a un costado de este tramo carretero.

Esto provocó que policías municipales y elementos de la Guardia Nacional se dieron cita al lugar, quienes al confirmar que había un cuerpo, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras acordonaban el área.

Al llegar los rescatistas de inmediato brindaron atención médica, pero solo confirmaron que el hombre ya no contaba son signos vitales, por lo que se pidió la presencia del personal de la Fiscalía de Guanajuato y del Semefo.

Ahí se determinó que el cuerpo del hombre sin vida, presentaba huellas de violencia, además de que no pudo ser identificado, por lo que se continuarán con las indagatorias correspondientes.