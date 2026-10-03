Seguridad

Abandonan Cuerpo a un Costado de la Carretera de Salamanca, Guanajuato

Fueron automovilistas quienes al ver el hallazgo llamaron a los números de emergencia

Al lugar llegaron elementos de varias corporaciones.Foto: N+

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Un cuerpo con huellas de violencia fue encontrado en la carretera de Salamanca. La Guardia Nacional y la Fiscalía ya investigan

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