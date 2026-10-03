Hallan sin Vida a Sofía Madai, Adolescente Desaparecida en Tultitlán, Edomex

El cuerpo sin vida de Sofía Madai, una niña de 11 años reportada como desaparecida en Tultitlán, Estado de México, fue localizado a un costado de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de San Martín Obispo, en Cuautitlán Izcalli.

En un primer momento, la persona localizada el pasado 29 de septiembre, permanecía sin identificar y, de acuerdo con la información inicial, se estimaba que tenía entre 15 y 20 años. Posteriormente, estudios periciales permitieron confirmar que se trataba de la menor cuya desaparición había sido reportada tres días antes.

Sofía Madai fue vista por última vez el 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez, en Tultitlán. Después de que sus familiares perdieron contacto con ella, se activó un boletín de búsqueda y comenzó la localización de la niña.

De acuerdo con la ficha de la Comisión Nacional de Búsqueda, Sofía tenía 11 años, era originaria del Estado de México, tenía cabello negro, largo y liso, ojos cafés grandes y medía aproximadamente 1.50 metros.

Durante los días posteriores, familiares y amigos difundieron fotografías y mensajes para solicitar apoyo de la ciudadanía. Mientras continuaba la búsqueda, el cuerpo localizado en Cuautitlán Izcalli permaneció bajo los procedimientos correspondientes para determinar su identidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del caso. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento, por lo que continúan las diligencias periciales.

La investigación se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de establecer qué ocurrió con la menor desde su desaparición hasta la localización de su cuerpo.

La tarde del viernes se realizó el sepelio de Sofía Madai, mientras la indagatoria permanece abierta.