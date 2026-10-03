Internacional

Renuncia Comisario de Tennessee tras Ejecución Fallida de Christa Pike

Frank Strada dejará su cargo a finales de octubre, mientras autoridades investigan el procedimiento que dejó a la reclusa hospitalizada en estado crítico

Comisario TennesseeEl comisario de Tennessee renunció tras el intento fallido de la inyección letal de Pike. Foto: Agencia EFE

Destacado

Renuncia el comisario de Tennessee tras la ejecución fallida de Christa Pike. Investigan el procedimiento que dejó a la reclusa en estado crítico

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Inyección Letal a Christa Pike: Renuncia Comisario de Tennessee, EUA, tras Ejecución Fallida | N+