Trump Presiona a Senador por Horario de Verano Permanente y Publica su Número de Celular

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presionó al senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, para que apoye la ley que busca mantener permanentemente el horario de verano y pidió a sus electores del mismo estado que lo llamen directamente a su teléfono celular, cuyo número hizo público.

A través de una publicación en la red social Truth Social, Trump dijo que Tom está parando la ley en el Senado, y que únicamente falta su voto para que avance, por lo que pidió a la gente de Arkansas, un estado en el que recordó que siempre ha ganado por amplia mayoría, le diga a Cotton, a quien llamó "amigo", que vote a favor de la ley.

De acuerdo con el mandatario estadounidense nadie desea cambiar la hora dos veces al año, ya que asegura que tener luz del sol en la tarde es mejor que por la mañana, y puso como ejemplo los torneos de la PGA y a los jugadores de golf, un deporte que Trump practica con frecuencia.

Trump mencionó que casi todos quieren que la ley de Protección de la Luz Solar sea aprobada menos Tom Cotton.

Esta ley ya fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Representantes, a través de la cual mantendría el horario de verano todo el año, sin embargo, su aprobación sigue estancada en el Senado.