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Trump Presiona a Senador por Horario de Verano Permanente y Publica su Número de Celular

El presidente estadounidense pidió a Tom Cotton respaldar la iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Representantes y permanece pendiente en el Senado

Donald TrumpDonald Trump presionó al Senador de Arkansas para votar a favor de la ley para mantener el horario de verano. Foto: Agencia EFE

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Trump revela el número de Tom Cotton para que Arkansas lo presione a aprobar el horario de verano permanente

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