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Trump Promete Dar 5 Mil Dólares a Estadounidenses si Republicanos Ganan Elecciones de 2026

El presidente de Estados Unidos prometió que brindará esta cantidad de dinero a todos los adultos del país

Donald TrumpDonald Trump prometió que dará 5 mil dólares a los adultos de Estados Unidos si los republicanos ganan las elecciones de 2026. Foto: @realDonaldTrump

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Trump promete 5 mil dólares a cada adulto si los republicanos ganan en 2026

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