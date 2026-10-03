Trump Promete Dar 5 Mil Dólares a Estadounidenses si Republicanos Ganan Elecciones de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado en las Elecciones de Medio Término, dará 5 mil dólares a todos los ciudadanos adultos del país.

Trump explicó que está recaudando enormes cantidades de dinero mediante los aranceles y gracias a un éxito económico sin precedentes.

Donald Trump aseguró que si los demócratas ganan, tendrán una depresión económica como la de 1929, en cambio, si los republicanos ganan, cada uno de ellos tendrá 5 mil dólares en el bolsillo y el país tendrá un éxito económico como nunca antes se ha visto.

"Pero las políticas demócratas no permitirán que esto suceda. De hecho, ocurrirá todo lo contrario. Van a aumentar sus impuestos y van a destruir nuestro país, y ciertamente, también van a destruir nuestra economía. Será un desastre como el de 1929 si llegan al poder", manifestó el mandatario estadounidense.

Cabe señalar que las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos se celebrarán el 7 de noviembre de 2028, sin embargo, el año presente es de elecciones de mitad de mandato, en las cuales se decide la composición del Congreso.

Una vez que terminen las elecciones de mitad de mandato, se celebran elecciones primarias o asambleas electorales en cada estado, de enero a junio del año de las elecciones presidenciales, con la intención de ayudar a los principales partidos políticos a decidir quién será su candidato a la presidencia.

No obstante, también existen otros tipos de elecciones primarias, como las primarias abiertas, en la que los votantes pueden elegir la papeleta del partido por el que van a votar, sin importar su afiliación política.

Tras las elecciones primarias, se celebran las elecciones generales, que ocurrirán el 7 de noviembre de 2028, las cuales son abiertas y no requieren que los votantes estén afiliados a un partido político para poder votar.