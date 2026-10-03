¿Cuántas Personas Pueden Juntar sus Créditos Infonavit y Para Quiénes Aplica este Esquema?

En el momento en el que decides iniciar un patrimonio, debes ordenar tus finanzas, eliminar deudas de consumo y plantearte si cuentas con los recursos para adquirir una vivienda. Si se presenta la oportunidad de unir tu aporte con alguien más, Infonavit cuenta con la iniciativa 'Unamos Créditos', y en N+ te decimos cuáles son los requisitos y para quiénes aplica.

Se trata de un esquema de financiamiento diseñado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el objetivo de facilitar la adquisición de un patrimonio mediante un crédito compartido.

Si estás explorando esta posibilidad, en una nota previa ya te adelantamos cuánto presta el Infonavit en 2026. Además de qué monto puede ser el préstamo que te otorguen si tu sueldo es de 15 mil pesos al mes.

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¿Cuántas personas pueden juntar sus créditos Infonavit y para quiénes aplica?

El programa 'Unamos Créditos Infonavit' permite sumar los recursos de dos participantes. De acuerdo con el Instituto puedes sumar el monto de tu primer crédito con tu familiar o corresidente y así conseguir un mayor financiamiento para adquirir una vivienda nueva y usada en una mejor zona.

'Unamos Créditos Infonavit' aplica para padres, hijos o hermanos que deseen adquirir una vivienda en conjunto, pero también para parejas (sin necesidad de estar casados).

El Infonavit también permite juntar recursos de corresidentes, es decir de "roomies" o conocidos.

De este modo ambos participantes serán copropietarios, lo que significa que ambos tendrán derecho de propiedad sobre el inmueble, convirtiéndose en dueños de la parte proporcional a la participación de su crédito.

En el caso de matrimonios existe la modalidad de "Crédito Conyugal" que permite comprar, construir o pagar una deuda hipotecaria previa con un banco.

¿Cuáles son los requisitos del programa 'Unamos Créditos Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, tramitar 'Unamos Créditos' es sencillo, sólo se necesita que ambos participantes tengan una relación laboral vigente y que cuenten con una puntuación mínima.

Para conocer el monto disponible del crédito y puedan iniciar su trámite, deben ingresar a "Mi Cuenta Infonavit", en la sección "Mi Perfil", elegir "Asociar NSS (Número de Seguridad Social)", y así vincular su crédito con el de otra persona.

Posteriormente deben ingresar a la sección "Tramitar Mi Crédito" y recibir una precalificación.

Por lo que los requisitos para cada uno de los participantes quedan de la siguiente manera:

Estar afiliado al IMSS. Mantener una relación laboral de manera formal y vigente. Tener el mínimo de puntos necesarios en "Mi Cuenta Infonavit". Concluir el curso "Saber más para decidir mejor" de Infonavit.

Para conocer más sobre este programa, puedes comunicarte al Infonatel 55 9171 5050 o acudir a tu Centro de Servicio Infonavit más cercano.