Economía

¿Cuántas Personas Pueden Juntar sus Créditos Infonavit y Para Quiénes Aplica este Esquema?

El Infonavit permite a los beneficiarios solicitar un crédito en conjunto para obtener mayores recursos para invertir en una vivienda nueva o usada.

Joven firma su Crédito Infonavit. Cuántas Personas Pueden Juntar su Crédito InfonavitConoce "Unamos Crédito Infonavit", una iniciativa que permite adquirir una vivienda en conjunto. Foto: Facebook Infonavit.

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