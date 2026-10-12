Accidentes

Tres Personas Mueren tras Choque de Auto contra Camión en Guanajuato

El accidente se registró en la calle Emiliano Zapata en la colonia San Miguel

El accidente se registró en la calle Emiliano Zapata en la colonia San Miguel.El accidente se registró en la calle Emiliano Zapata en la colonia San Miguel. Foto: N+

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Dos mujeres una de 23 años y otra de 63 años quedaron lesionadas tras el choque.

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