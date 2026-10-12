Tres Personas Mueren tras Choque de Auto contra Camión en Guanajuato

Se registró un trágico accidente vial en la calle Emiliano Zapata, a unos metros de la calle Río Pánuco, en la colonia San Miguel, el cual dejó un saldo de tres personas muertas y dos lesionadas.

El percance ocurrió cuando un vehículo impactó primero a un camión de carga que estaba estacionado, el cual, posteriormente chocó contra la pared de una casa.

Los hechos fueron denunciados a la Central de Emergencias 911, pidiendo la presencia de elementos de seguridad y rescate para atender a las víctimas.

Personal de diversas corporaciones llegaron al lugar para brindar primeros auxilios a los involucrados en el accidente.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de tres personas, un hombre y dos mujeres que permanecen en calidad de desconocidos.

Mientras que dos mujeres, identificadas como Karen, de 23 años, y María, de 63 años, resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica.

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La zona fue acordonada hasta que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaran la apertura de una carpeta de investigación.

Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados por personal del SEMEFO, quienes los trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.