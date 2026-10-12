‘Hay Demandas Legítimas que Hay que Atender’, dice Sheinbaum por Protesta en el IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen demandas legítimas entre los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio de las recientes protestas, y aseguró que su gobierno trabaja para atender los problemas de desabasto, contratación y aumento salarial.

Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que ha revisado videos de las manifestaciones y que incluso médicos del Instituto se han acercado para exponer las dificultades que enfrentan, particularmente por la falta de insumos y medicamentos.

“Le comenté a Zoe que hay demandas legítimas y que hay que atender; todavía quedan algunos médicos contratados durante el COVID que aún no son contratados con todas sus prestaciones, y hay que darles todas las condiciones; eso tiene que acelerarse”, indicó Sheinbaum.

Respecto al desabasto, indicó que existen problemas tanto con proveedores como con la distribución interna de los insumos, por lo que insistió en la necesidad de resolverlos.

"Hay que resolver el desabasto y atenderlo", dijo Sheinbaum, al tiempo en que reconoció las demandas salariales; afirmó que el incremento planteado podría representar poco más de 5%.

"El otro tema es el aumento salarial, que entiendo es que si uno suma lo que se plantea de aumento en el ingreso, se verá reflejado en poco más del 5% en el aumento, y eso lo tiene que ver Zoe con el sindicato y algunos problemas con el sindicato que tiene otros temas que atender", señaló.

Finalmente, Sheinbaum expresó confianza en que las demandas legítimas serán atendidas y subrayó que también deberán revisarse otros planteamientos pendientes entre la institución y la representación sindical.

Siguen plantones del IMSS

Los plantones de trabajadores activos y jubilados del IMSS continúan en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien acusan de presuntamente incumplir la legislación laboral y los estatutos sindicales.

Una de las protestas se mantiene desde el 8 de octubre en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, donde participan aproximadamente 30 trabajadores activos y jubilados.

El segundo plantón comenzó el 9 de octubre frente a las instalaciones del SNTSS, en Zamora 107, colonia Condesa, y reúne a alrededor de 15 personas.

En ambos puntos, los inconformes mantienen su exigencia de que el dirigente sindical deje el cargo, al señalar presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sindicales.

TLS