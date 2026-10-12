Política

‘Hay Demandas Legítimas que Hay que Atender’, dice Sheinbaum por Protesta en el IMSS

La presidenta de México reconoció que hay médicos que fueron contratados durante la crisis del COVID, quienes deben ser atendidos

Protestas de los trabajadores del sector salud en los estadosProtestas de los trabajadores del sector salud en los estados. Foto: Cuartoscuro

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