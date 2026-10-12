Accidentes

Muere Hombre en Accidente Sobre el Bulevar Revolución de Torreón, Coahuila

El conductor habría sufrido un infarto al volante, lo que habría provocado que chocara contra un poste de luz y locales comerciales

El conductor habría sufrido un infarto al volante, lo que habría provocado que chocara contra un poste de luz y locales comercialesLa necropsia permitiría confirmar si el conductor sufrió un infarto antes del accidente. Foto: N+

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La necropsia permitiría confirmar si el conductor sufrió un infarto antes del accidente

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