A primera hora de la mañana de este lunes, un hombre perdió la vida al circular en su camioneta sobre el bulevar Revolución de Torreón, luego de presuntamente sufrir un problema de salud que le hizo perder el control de la unidad.

Los hechos se registraron cerca de las 5:00 horas. El conductor, quien aún no ha sido identificado y tenía aproximadamente 50 años, habría sufrido un infarto mientras se encontraba al volante, de acuerdo con los primeros reportes periciales.

Después de sufrir el infarto, el hombre perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra un poste de luz y locales comerciales ubicados sobre la calzada Xochimilco, lo que generó la movilización de las autoridades al lugar.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

La necropsia de ley permitirá a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso y confirmar si el conductor sufrió un infarto antes del accidente.

Por su parte, agentes de Tránsito y Vialidad se encargaron de guiar la circulación durante las labores relacionadas con el accidente y el levantamiento del cuerpo. Debido a las obras del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y al incidente, el tráfico en la zona se congestionó durante las primeras horas de este lunes.