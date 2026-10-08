Se Incendia Camioneta por Presunta Falla Eléctrica al Norte de Saltillo, Coahuila

El incendio de una camioneta generó la movilización de elementos de Bomberos y llamó la atención de los automovilistas que transitaban por el bulevar Vito Alessio Robles, al norte de Saltillo.

La mañana de este jueves, una camioneta comenzó a incendiarse de manera repentina, aparentemente debido a una falla eléctrica, a unos metros de las instalaciones de Canacintra.

El incidente provocó que varios conductores redujeran la velocidad al pasar por el lugar, mientras el humo y las llamas eran visibles desde la vialidad. Ante el reporte, elementos de Bomberos de Saltillo acudieron al sitio para atender la emergencia.

Los bomberos realizaron las maniobras correspondientes para controlar y apagar el incendio, evitando que las llamas se extendieran a otras áreas o vehículos cercanos.

El conductor logró salir de la camioneta por sus propios medios y resultó ileso. Sin embargo, el vehículo sufrió daños de consideración y fue reportado como pérdida total.