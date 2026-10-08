Accidentes

Se Incendia Camioneta por Presunta Falla Eléctrica al Norte de Saltillo, Coahuila

El vehículo sufrió daños de consideración y fue reportado como pérdida total

Se Incendia Camioneta por Presunta Falla Eléctrica al Norte de Saltillo, CoahuilaElementos de Bomberos arribaron al sitio y controlaron el siniestro. Foto: N+

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