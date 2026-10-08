Seguridad

FGEC Advierte que Amenazas Anónimas Publicadas en Redes Pueden Ser Rastreadas

Federico Fernández informó que las personas que realicen estas acciones pueden ser localizados por la Policía Cibernética

Fiscal de Coahuila Advierte que Amenazas Anónimas en Redes Pueden Ser RastreadasEl fiscal informó que una persona ya fue detenida por realizar amenazas contra una escuela. Foto: N+.

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