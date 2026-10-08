El Fiscal General del Estado, Federico Fernández, advirtió a los jóvenes que las amenazas que publiquen de manera anónima en redes sociales pueden ser rastreadas por la Policía Cibernética de los municipios y por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Informó que una persona ya fue detenida por realizar amenazas contra un plantel educativo, mientras que las autoridades mantienen acciones de prevención y operativos para detectar posibles situaciones de riesgo en las escuelas.

El fiscal señaló que, en coordinación con universidades y la Secretaría de Educación, se trabaja en la implementación y revisión de protocolos de seguridad. Explicó que se evaluarán las medidas con las que actualmente cuentan los planteles y, de ser necesario, se establecerán nuevos reglamentos para reforzar la prevención y atención ante posibles situaciones de riesgo.

Como parte de las medidas de seguridad en Torreón, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que se mantendrán los Operativos Mochila con apoyo de binomios K9 en los planteles educativos. Estas acciones se complementarán con pláticas de orientación impartidas por la Unidad de Prevención Contra las Adicciones y el Delito, dirigidas a los alumnos.

Las autoridades también informaron que continuarán activos los grupos de WhatsApp que mantienen comunicación directa con directivos de los diferentes planteles educativos.

De igual forma, se realizarán rondines constantes durante los horarios de ingreso y salida de los planteles, monitoreo con drones, así como presencia policial durante la jornada escolar