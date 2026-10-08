Detienen a Hombre con Cientos de Dosis de Droga Circulando en Calles de Silao

Tras la intervención de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, en conjunto con la Unidad Canina K9, se logró el aseguramiento de cientos de envoltorios de droga en calles de la ciudad de Silao.

De acuerdo a informes de las autoridades del estado, los hechos tuvieron lugar en la calle Rayón, de la colonia Barrio Nuevo, cuando en un patrullaje de rutina, los uniformados vieron a un hombre con actitud sospechosa.

Los FSPE, le marcaron el alto a una persona, quien al verlos, comenzó a acelerar su paso con la finalidad de escapar, pero los uniformados, lograron detenerlo más adelante para cuestionarlo y realizarle una inspección de rutina.

Como resultado de la intervención, fueron asegurados 150 dosis de una sustancia con características del cristal, con un peso aproximado de 50 gramos, 190 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de 190 gramos y 81 dosis de una sustancia con características de la cocaína, con un peso aproximado de 27 gramos.

Ahí mismo, se indicó que la persona fue identificada como Alexis “N”, de 19 años, vecino del municipio de Silao, quien junto con las sustancias aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).