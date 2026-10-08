Seguridad

Detienen a Hombre con Cientos de Dosis de Droga Circulando en Calles de Silao

Los hechos se registraron sobre la calle Rayón, en la colonia Barrio Nuevo

El hombre fue visto con actitud sospechosa.Foto: @FSPE

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Un patrullaje rutinario en Silao termina con el aseguramiento de 421 dosis de droga. La acción rápida de las FSPE y la Unidad Canina K9 fue crucial

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