Seguridad

Implementarán Arcos Detectores de Metales en las 380 Secundarias de Querétaro

La medida será aplicada de manera gradual y se sumará a los protocolos de prevención, capacitación y convivencia escolar que ya operan en los planteles

USEBEQ Implementará Arcos Detectores de Metales en 380 SecundariasUSEBEQ Implementará Arcos Detectores de Metales en 380 Secundarias. Foto: N+

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La USEBEQ señaló que la instalación de estos equipos no estaba contemplada inicialmente en el presupuesto y pidió a las familias reforzar la supervisión desde casa.

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