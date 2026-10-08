Implementarán Arcos Detectores de Metales en las 380 Secundarias de Querétaro

Ante los recientes hechos registrados en planteles educativos y como parte del reforzamiento de las medidas de seguridad, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) prepara la implementación de arcos detectores de metales en las 380 escuelas secundarias de la entidad.

La titular de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, explicó que la medida se aplicará de manera gradual y será una acción adicional a los protocolos de seguridad que ya se implementaban en los planteles, así como a las estrategias enfocadas en la prevención y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

La funcionaria reconoció que la instalación de estos equipos no estaba contemplada inicialmente dentro del presupuesto, debido a que las autoridades educativas habían apostado por los protocolos existentes, la capacitación del personal y los canales de comunicación para atender posibles situaciones de riesgo.

Quintanar Mejía señaló que, ante la situación que actualmente atraviesan los planteles educativos, se determinó avanzar con esta implementación como una medida adicional para reforzar la seguridad en las escuelas secundarias.

La titular de la USEBEQ también hizo un llamado a madres y padres de familia para participar en las acciones de prevención y revisar las mochilas de sus hijos antes de acudir a la escuela.

Consideró que las medidas de seguridad dentro de los planteles deben complementarse con el acompañamiento familiar, especialmente durante la etapa de la adolescencia.