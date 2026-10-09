Recuperan Imagen de San Judas Tadeo; Había Sido Robada en la Zona Centro de León

A unas horas de que se diera a conocer sobre el robo de una figura de un metro 80 centímetros, de San Judas Tadeo de un local del centro de León, autoridades de la Fiscalía dieron a conocer que se logró recuperar esta figura.

Y es que fue a principios de semana, cuando se hizo viral un video, donde se puede ver a varios hombres y mujeres, trabajando en conjunto para robar de un local, una imagen grande de San Judas Tadeo.

En las imágenes se puede ver como dos hombres esperan afuera de la tienda y ante una señal, uno de ellos, toma la imagen para darse a la fuga, en lo que la otra persona, le sigue cuidando las espaldas.

Horas después, al parecer, tres de los implicados, fueron detenidos cuando supuestamente robaron en una tienda de abarrotes varios artículos y gracias a las imágenes del video, se logró identificar a uno de ellos.

Autoridades de la Fiscalía de Guanajuato en conjunto con policías municipales de León, dieron a conocer que se había logrado recuperar la imagen de San Judas Tadeo, la cual se espera sea entregada al dueño de la tienda.