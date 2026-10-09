Seguridad

Recuperan Imagen de San Judas Tadeo; Había Sido Robada en la Zona Centro de León

Autoridades de la Fiscalía de Guanajuato confirmaron la noticia; hay varios detenidos

La imagen fue resguardada por las autoridades.Foto: Fiscalía de Guanajuato

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Autoridades de Guanajuato recuperan figura de San Judas Tadeo robada.

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