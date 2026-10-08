Accidentes

Muere Motociclista en Accidente Durante Lluvias en Reynosa, Tamaulipas

Ante esta situación, se exhortó a la población a conducir con precaución, especialmente durante el mal tiempo, y evitar transitar por la zona afectada

Muere Motociclista en Accidente Durante Lluvias en Reynosa, TamaulipasMuere Motociclista en Accidente Durante Lluvias en Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

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Lluvias en Reynosa provocan caos vial y la muerte de un motociclista. Se exhorta a la población a extremar precauciones al conducir.

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