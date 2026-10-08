Muere Motociclista en Accidente Durante Lluvias en Reynosa, Tamaulipas

Un motociclista perdió la vida luego de quedar debajo de una grúa que transportaba una camioneta, durante una serie de percances viales registrados tras una lluvia intensa en Reynosa.

De acuerdo con el reporte desde el lugar de los hechos, las precipitaciones comenzaron alrededor de 40 minutos antes de la transmisión y bastaron aproximadamente diez minutos de lluvia para que se registraran diversos accidentes en distintos puntos de la ciudad.

El percance ocurrió sobre el libramiento Miguel Hidalgo, en el área conocida como la zona de las agencias, cerca de la colonia San José.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Autoridades arribaron al sitio para realizar las maniobras correspondientes y retirar el cuerpo que quedó debajo de la grúa.

El accidente también provocó afectaciones viales durante aproximadamente 40 a 50 minutos, con largas filas de vehículos y conductores que incluso comenzaron a circular en sentido contrario.

De acuerdo con el reporte, durante ese lapso se registraron alrededor de cinco percances, en los que estuvieron involucrados dos motociclistas; uno de ellos perdió la vida.

Ante esta situación, se exhortó a la población a conducir con precaución, especialmente durante las lluvias, y evitar transitar por la zona afectada mientras continúan las maniobras de las autoridades.