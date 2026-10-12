Un Camión que Transportaba Brócoli Volcó en la Autopista Puebla-Orizaba

Un fuerte accidente con volcadura se registró sobre la autopista Puebla–Orizaba, la altura del kilómetro 209, en el tramo Esperanza–Acatzingo, con dirección a Tecamachalco.

Un camión que transportaba brócoli terminó con las cuatro llantas al aire luego de que el conductor perdiera el control. Se desconoce si hubo otras unidades involucradas en el percance.

Guardia Nacional división carreteras (GN) confirmó el percance y el cierre parcial de la vialidad a la altura del kilómetro 129+100, con dirección a Orizaba, Veracruz, la tarde del domingo 11 de octubre.

No se reportaron personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del accidente, y se desconocen las causas que propiciaron la volcadura de la unidad de carga. Se recomienda a usuario de la autopista Puebla-Orizaba extremar precauciones.

Con información de N+

JAPR