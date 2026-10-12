Accidentes

Un Camión que Transportaba Brócoli Volcó en la Autopista Puebla-Orizaba

El accidente provocó el cierre parcial en el tramo Esperanza–Acatzingo, con dirección a Tecamachalco

El exceso de velocidad pudo haber provocado el accidente.El exceso de velocidad pudo haber provocado el accidente. Foto: GN

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Volcadura de camión de brócoli en la Puebla-Orizaba causa cierre parcial. A pesar de lo aparatoso, no hay heridos.

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