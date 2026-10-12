Carreteras Bloqueadas en México Hoy Lunes 12 de Octubre de 2026

Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes, lluvias y manifestaciones, por lo que es importante anticiparse a posibles contratiempos antes de emprender un viaje, especialmente en zonas afectadas por las precipitaciones del huracán Simon en el Pacífico.

Si este lunes circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u osbtrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan de casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 12 de octubre.

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Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

02:06 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 147, dirección Cuernavaca, por choque contra un semoviente.

01:50 horas. Se restablece la circulación en los carriles centrales del Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección Acapulco, tras la atención de un accidente.

01:23 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 59, dirección Cuernavaca, por la volcadura de un automóvil.

01:15 horas. Se restablece la circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 31, dirección Durango, tras la atención de un accidente.

01:12 horas. Se registra reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista Guaymas–Hermosillo, km 187, por la salida del camino de un tractocamión hacia la cuneta central.

00:33 horas. Se mantiene el cierre de los carriles centrales del Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección Acapulco, por la atención de un accidente (choque contra el muro central). La circulación se desvía por los carriles laterales.

00:11 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 125, dirección Corralitos, por el choque de un tractocamión contra la barrera metálica.

00:07 horas. Se restablece la circulación en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 287, dirección Córdoba, tras la atención de un accidente.

6:24 horas: Capufe reportó presencia de niebla en la México-Cuernavaca.

ASJ