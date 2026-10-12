Adulto Mayor Muere Tras Caer al Interior de un Bar en Poza Rica

Un hombre de aproximadamente 60 años murió tras sufrir una caída al interior del bar Faja de Oro, ubicado sobre el bulevar central poniente, en la colonia Petromex, de Poza Rica.

De acuerdo con testigos, la noche de este sábado el adulto habría ingresado al establecimiento en presunto estado de ebriedad, minutos después, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el piso.

Personal del establecimiento intentó auxiliarlo y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, el sujeto no respondió.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y se efectuó el levantamiento del cuerpo. además integra una carpeta de investigación. Hasta el momento, el fallecido permanece sin identificar.