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Adulto Mayor Muere Tras Caer al Interior de un Bar en Poza Rica

De acuerdo con versiones de testigos, el afectado habría ingresado al establecimiento en presunto estado de ebriedad

Adulto mayor muere al interior de un bar en Poza RicaAdulto mayor muere al interior de un bar en Poza Rica. Foto: Raymundo Perdomo

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En Poza Rica, un adulto mayor fallece tras una caída dentro del bar Faja de Oro. La Fiscalía ya investiga

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