Premio Nobel de Economía 2026: ¿Quiénes Son Robert Hall y Michael Woodford?

Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, un trabajo que contribuye a comprender cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el comportamiento de la economía.

Las investigaciones de ambos académicos se centran en el papel que desempeñan las políticas monetaria y fiscal frente a las fluctuaciones económicas. Sus aportaciones permiten analizar cómo las decisiones individuales se relacionan con fenómenos más amplios, como los cambios en la actividad económica y las medidas que adoptan las autoridades para mantener la estabilidad.

Robert E. Hall es profesor de Economía en la Universidad de Stanford, donde ocupa la cátedra Robert y Carole McNeil, y también es investigador sénior de la Institución Hoover.

A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en el análisis económico. En 2010 fue presidente de la Asociación Estadounidense de Economía, organización de la que también fue vicepresidente y conferencista.

Hall es miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y pertenece a la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, la Sociedad de Economistas Laborales y la Sociedad Econométrica, instituciones vinculadas con la investigación y el desarrollo de la disciplina.

Por su parte, Michael Woodford es profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia, donde también ha encabezado el Departamento de Economía. Su carrera académica se ha distinguido por sus investigaciones sobre política monetaria y macroeconomía.

Estudió en la Universidad de Chicago y obtuvo un doctorado en Derecho por la Universidad de Yale, además de un doctorado en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Woodford ha recibido distintos reconocimientos por sus contribuciones a la investigación económica. Entre ellos se encuentran el Premio Deutsche Bank de Economía Financiera, que obtuvo en 2007; el Premio Banque de France/TSE de Economía Monetaria, en 2018, y el Premio Erwin Plein Nemmers de Economía, en 2024.

FBPT