Internacional

Premio Nobel de Economía 2026: ¿Quiénes Son Robert Hall y Michael Woodford?

Los economistas estadounidenses fueron reconocidos por sus aportaciones teóricas para explicar cómo las políticas monetaria y fiscal pueden contribuir a la estabilidad económica

Premio Nobel de Economía 2026.Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026. Foto: AFP

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