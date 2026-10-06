Queman Puertas de Templo y Roban Imágenes en la Laborcita en León, Guanajuato

El templo del Señor de los Remedios, ubicado en La Laborcita, en León, fue dañado y robado al parecer por varios hombres quienes quemaron las puertas del recinto, además, robaron dos imágenes que se encontraban en el interior.

De acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando vecinos vieron que del templo salía humo, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos.

Al llegar los elementos del cuerpo de bomberos se dieron cuenta que las puertas del templo habían sido dañadas y quemadas y comenzaron a apagar las llamas, mientras que vecinos y el párroco de la iglesia también acudían al lugar.

Después de un par de minutos controlaron el fuego y al ingresar notaron que faltaban dos imágenes religiosas, las cuales habían sido sustraídas.

Hasta el momento, nadie de la zona sabe quién pudo haber realizado este tipo de actos contra el templo, el cual está por cumplir 150 años y tenía programada una misa especial en honor a la conclusión de los trabajos de restauración.