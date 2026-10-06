Seguridad

Queman Puertas de Templo y Roban Imágenes en la Laborcita en León, Guanajuato

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, donde vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades

Las puertas del templo fueron quemadas en la madrugada.Fotos: N+

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Durante la madrugada, el templo del Señor de los Remedios en León fue atacado: quemaron sus puertas y robaron dos imágenes religiosas

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