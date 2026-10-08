Roban Imagen de San Judas Tadeo con Valor de 7 Mil Pesos de un Negocio en el Centro de León

A plena luz de día, varias personas aprovecharon el descuido de un locatario en plena zona centro de León, Guanajuato, para robarse una imagen de San Judas Tadeo, la cual tiene 1 metro 80 centímetros de altura.

De acuerdo al dueño de la tienda, los hechos ocurrieron minutos después de las 3 de la tarde, cuando afirma que varias personas, entre ellas, tres mujeres, se coordinaron para poder robarse del local la imagen.

El afectado afirma que pudo notar tras el robo, como tres mujeres entraron al local para distraerlo, mientras afuera otros tres hombres vigilaban, sin percatarse que eran grabados por cámaras ubicadas en la zona.

Uno de los hombres de afuera recibe una señal, para cargar la imagen e irse del lugar al mismo tiempo que las otras personas, sin darle al dueño la oportunidad de notar el robo de la imagen religiosa.

Tras el robo, el locatario checó las cámaras y se dio cuenta cómo eran varias las personas que participaron en el robo de la imagen, la cual tiene un costo de 7 mil pesos aproximadamente.