Seguridad

Roban Imagen de San Judas Tadeo con Valor de 7 Mil Pesos de un Negocio en el Centro de León

Cámaras de video captaron el momento en que varias personas se coordinan para llevarse la estatua de un negocio

Varias personas participaron en el robo de la imagen.Foto: Adriana Sánchez

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Roban imagen de San Judas Tadeo en León. El valor de la estatua es de 7 mil pesos.

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