Ceci Flores es la Primera Madre Buscadora Certificada en Búsqueda de Desaparecidos

Por primera vez en México, madres y familiares buscadoras lograron certificarse formalmente en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

La activista Ceci Patricia Flores Armenta y Milagros de Jesús Valenzuela Flores recibieron la certificación bajo el Estándar de Competencia EC1542 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), impartido a través del Instituto Estatal de Capacitación.

En redes sociales, Flores Armenta señaló que este logro reconoce la experiencia y conocimiento adquirido por las familias a lo largo de los años, buscando profesionalizar sus labores con metodología y herramientas adecuadas.

Asimismo, aclaró que esta preparación no pretende sustituir la responsabilidad del Estado, sino brindar mayores capacidades a las familias, con la meta de que más personas en todo el país puedan acceder a esta capacitación.