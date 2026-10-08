Seguridad

Ceci Flores es la Primera Madre Buscadora Certificada en Búsqueda de Desaparecidos

La madre, junto a su hija Milagros Valenzuela recibieron la certificación bajo el estándar EC1542, impartido a través del Instituto Estatal de Capacitación

Madres buscadoras logran certificarse en búsqueda de personas desaparecidasMadres buscadoras logran certificarse en búsqueda de personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro

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Ceci Flores, la primera madre buscadora certificada en México, profesionaliza la búsqueda de desaparecidos.

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