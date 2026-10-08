Seguridad

Hombre Muere tras Presunta Agresión con Arma Blanca en Boca del Río, Veracruz

Una persona perdió la vida tras presuntamente registrarse un hecho violento, lo que movilizó a los elementos de corporaciones de seguridad en la colonia La Carranza

Hombre Muere tras Presunta Agresión con Arma Blanca en Boca del Río, VeracruzLas autoridades investigan para conocer en qué circunstancias se dieron los hechos. Foto: N+

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Hombre pierde la vida en Boca del Río tras presunto ataque con arma blanca. La zona fue acordonada por la policía.

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