Hombre Muere tras Presunta Agresión con Arma Blanca en Boca del Río, Veracruz

Sobre la avenida 29 con esquina calle 20 de la colonia Carranza, sección 3, fue reportado un hecho de violencia en el que, según lo informado, una persona del sexo masculino habría perdido la vida.

El hecho provocó la movilización de elementos de corporaciones policíacas. Presuntamente, la persona habría perdido la vida tras ser agredida con un arma blanca; sin embargo, aún se está a la espera de la confirmación oficial.

Tras registrarse el arribo de las autoridades, la zona fue acordonada, por lo que la vialidad sobre la avenida 29 de la colonia Carrazna fue delimitada por el cerco policial que impidió el paso vehicular y peatonal para el desarrollo de las diligencias.

El levantamiento del cuerpo se realizó por parte de las autoridades correspondientes para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), a la espera de que pueda ser identificado.