Violencia en Guerrero: Encuentran 4 Personas Muertas en un Auto en Chilpancingo

Cuatro cuerpos fueron encontrados al interior de un auto en Chilpancingo, Guerrero

Policías resguardan zona de balacera en ChilpancingoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Cuatro personas muertas en un auto en Chilpancingo. La Fiscalía de Guerrero inicia investigaciones para esclarecer este trágico suceso. Conoce los detalles.

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