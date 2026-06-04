Violencia en Guerrero: Encuentran 4 Personas Muertas en un Auto en Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó hoy, 4 de junio de 2026, que 4 cuerpos sin vida fueron en contratos al interior de un auto, en Chilpancingo, la capital del estado.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero detalló que se dio inicio con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, ocurridos en el bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo.

La dependencia indicó que personal especializado en criminalística tomó fotografías del lugar del hallazgo de los cuerpos, para la preservación de los indicios localizados.

Auto involucrado, bajo investigación

Agregó que el auto donde encontraron los cuerpos sin vida fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía de Guerrero, donde continuarán las investigaciones especializadas bajo condiciones controladas, que permiten preservar adecuadamente los elementos materiales probatorios y garantizar la cadena de custodia.

La Fiscalía de Guerrero apuntó que las investigaciones se desarrollaron conforme a los protocolos y procedimientos técnico-científicos aplicables en materia de investigación criminal y ciencias forenses, salvaguardando en todo momento la dignidad de las víctimas y el respeto a sus derechos humanos.

Finalmente, subrayó que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.