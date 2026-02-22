Administración de Trump Elogia el Operativo que Abatió a "El Mencho" en Jalisco

La Casa Blanca emitió un comunicado reconociendo el éxito de la operación táctica llevada a cabo en Tapalpa, Jalisco, en la que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y considerado un objetivo de máxima prioridad para México y Estados Unidos, debido a su papel fundamental en el tráfico masivo de fentanilo hacia territorio estadounidense.

“La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, aseguró Karoline Leavitt, asistente del presidente de EUA y secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El Mencho: De Policía en Jalisco a Objetivo Prioritario de la DEA; ¿Por Qué Ofrecían 15 MDD?

Durante la intervención, que resultó en la baja de otros tres miembros del cártel, tres heridos y dos arrestos, se reafirmó la postura de la actual administración sobre la peligrosidad de este grupo criminal.

Una organización destructiva

El año pasado, el presidente Trump designó oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación como una Organización Terrorista Extranjera, una medida que Leavitt calificó como necesaria y acertada dado el carácter violento y destructivo de la organización en la región.

¿Cómo Murió "El Mecho"? Defensa Confirma Muerte de Líder del CJNG

"El presidente Trump ha mantenido una postura firme, asegurando que Estados Unidos no descansará hasta que los narcoterroristas responsables de inundar el país con drogas letales enfrenten la justicia de manera implacable", señaló el comunicado.

Finalmente, la administración extendió un reconocimiento especial a los militares mexicanos, elogiando su valentía, profesionalismo y la exitosa ejecución de una operación que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

