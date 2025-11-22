Informan Que Más de 300 Alumnos Fueron Raptados Tras Ataque en Escuela Católica, en Nigeria

La Asociación Cristiana de Nigeria (ACN) actualizó la cifra de estudiantes secuestrados la víspera por un grupo armado en una escuela católica de primaria y secundaria, en la comunidad de Papiri, en el estado de Níger.

De acuerdo con esta asociación, 303 alumnos y 12 maestros fueron raptados durante un ataque a la escuela St. Mary, en el centro-norte de Nigeria.

Previamente, la ACN informó que eran 215 escolares, sin embargo, horas más tarde señaló que la cifra superaba las tres centenas.

En un comunicado, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la asociación estatal de la CAN, informó que los datos se modificaron "después de llevar a cabo un ejercicio de verificación y censo final".

Una semana de secuestros

Este rapto masivo ocurrió cuatro días después de que 25 estudiantes fueran capturados en la localidad de Maga, en el estado de Kebbi.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los secuestros; mientras que las autoridades movilizaron escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rescatar a los niños.

Tras estos casos, autoridades de estados vecinos de Katsina y Plateau ordenaron el cierre de todas las escuelas como medidas de seguridad

Con información de AP

