El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó que se han registrado un total de 160 “muertes sospechosas” hasta la fecha por el brote del virus del ébola declarado hace una semana en el este de ese país.

El Ministerio indicó que los decesos corresponden al recuento realizado hasta el miércoles, en su último boletín sobre la crisis sanitaria, emitido el jueves a última hora.

En el documento se precisa que también se acumulan ya "671 casos sospechosos".

Los datos se refieren a la provincia de Ituri, pero no toman en cuenta la provincia de Kivu del Sur, que confirmó este jueves un caso de un enfermo de ébola que falleció.

Brote de ébola

El brote, que se declaró el pasado viernes, pertenece a la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de mortalidad se encuentra entre el 30% y el 50% y para la que no hay vacuna o tratamiento específico, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

OMS

La OMS declaró el pasado domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque consideró "bajo" el riesgo global de epidemia.

Transmisión del virus del ébola

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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Con información de EFE

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