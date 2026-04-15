Papa León XIV de Gira por África: ‘Amar al Prójimo’ También es Mandamiento para las Naciones

El papa León XIV afirmó este miércoles 15 de abril que el mandamiento de “amar al prójimo como a uno mismo” también se aplica a las relaciones internacionales. La mención de este mandamiento llega en medio del intercambio de declaraciones con Donald Trump por la guerra en Irán.

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En el Evangelio de Mateo, el primero que compone el Nuevo Testamento, Jesús aventura un cambio a los tradicionales diez mandamientos entregados por Moisés.

El profeta señala a sus discípulos que hay dos mandamientos cuya jerarquía les coloca por encima de todos los demás: el primero, que se habrá de amar a Dios “con todo el corazón”. Acto seguido, menciona el segundo mandamiento más importante. En Mateo 22:39, Jesús explica:

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas”.



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