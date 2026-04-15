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El Papa León XIV Llama a Construir Puentes y Diálogo: “Podemos Convivir Juntos en Paz”

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El pontífice señala que el mundo necesita escuchar un mensaje de paz y convivencia

El papa León XIV pronuncia un discurso durante su viaje apostólico a Camerún, el 15 de abril de 2026. Foto: Reuters

El papa León XIV pronuncia un discurso durante su viaje apostólico a Camerún, el 15 de abril de 2026. Foto: Reuters

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Este miércoles 15 de abril de 2026, el papa León XIV dijo que el mundo necesita escuchar un mensaje de paz y convivencia, e instó al respeto hacia todas las personas.

Asimismo, el pontífice dijo que sus viajes hasta el momento habían puesto de manifiesto la importancia de fomentar el diálogo entre las diferentes comunidades.

"Aunque tengamos creencias diferentes, formas diferentes de rendir culto y formas diferentes de vivir, podemos convivir en paz".

Así lo indicó refiriéndose a sus dos días en Argelia, un país mayoritariamente musulmán donde la Iglesia Católica Apostólica Romana es una pequeña minoría.

 

 

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Con información de Reuters.

spb

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