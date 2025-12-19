Canadá y Estados Unidos Iniciarán en Enero Conversaciones para Revisar Tratado de Libre Comercio

Canadá y Estados Unidos iniciarán a mediados de enero de 2026 las discusiones formales para revisar su acuerdo de libre comercio, anunció este viernes la oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney.

En un comunicado, la oficina del primer ministro canadiense confirmó a los líderes provinciales que Dominic LeBlanc, el encargado de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, "se reunirá con sus homólogos estadounidenses a mediados de enero para iniciar discusiones formales".

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.

Casi 3 mil 600 millones de dólares canadienses en bienes y servicios cruzan la frontera cada día.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos.

¿Revisión del T-MEC será por separado?

El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, debe ser revisado en 2026. El presidente estadounidense Donald Trump negoció el acuerdo en su primer mandato e incluyó una cláusula para posiblemente renegociarlo en 2026.

Carney se reunió con los líderes de las provincias de Canadá el jueves para actualizarlos sobre las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y más del 75% de las exportaciones de Canadá van a su vecino del sur. Sin embargo, la mayoría de las exportaciones a Estados Unidos están actualmente exentas por el T-MEC.

¿Qué pasará con los aranceles que Trump impuso a Canadá?

En octubre, Trump interrumpió las conversaciones comerciales para reducir los aranceles en ciertos sectores con Carney después de que el gobierno provincial de Ontario lanzara un anuncio antiarancel en Estados Unidos. Esto siguió a la acritud, que desde entonces ha disminuido, sobre la insistencia de Trump de que Canadá sea el 51er estado estadounidense.

Carney declaró el jueves por la mañana que Canadá y Estados Unidos estaban cerca de un acuerdo en ese momento sobre el alivio arancelario sectorial en múltiples áreas, incluyendo acero y aluminio. Los aranceles están afectando a ciertos sectores de la economía de Canadá, particularmente aluminio, acero, automotriz y madera.

El primer ministro canadiense también expresó que los irritantes comerciales señalados esta semana por el representante comercial estadounidense Jamieson Greer son elementos de una "discusión mucho más amplia" sobre el comercio continental.

Greer manifestó que una próxima revisión del acuerdo dependerá de resolver las preocupaciones de Washington sobre las políticas canadienses en productos lácteos, alcohol y servicios digitales.

Carney y los primeros ministros provinciales acordaron reunirse en persona en Ottawa a principios del nuevo año.

Es una oportunidad potencial para Estados Unidos, pero no es una oportunidad asegurada para Estados Unidos. Es parte de una discusión más amplia en términos de nuestra relación comercial, porque tenemos otros socios alrededor del mundo, en Europa por ejemplo, que están muy interesados en participar

Con información de: AP

