Dinamarca ha desplegado a las unidades de élite de su Ejército en Groenlandia. Este envío de personal se suma a las tropas enviadas por varios países europeos para apoyar el territorio autónomo, ante las amenazas de anexión por parte de Donald Trump.

Donald Trump anunció durante el Foro Económico Mundial de Davos que no recurrirá a la fuerza para anexar Groenlandia .

que no recurrirá a la fuerza para anexar . El presidente de Estados Unidos también descartó la imposición de aranceles a quienes se oponen a la adquisición de la isla ubicada en Norteamérica.

Noticia relacionada: Trump Anuncia Futuro Acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y se Olvida de Amenaza de Aranceles

Envían fuerzas especiales de Dinamarca a Groenlandia

Este miércoles 21 de enero, el Comando Ártico Danés anunció el despliegue de sus fuerzas de élite en el territorio autónomo ubicado en la región septentrional de América del Norte. En el comunicado se lee:

Por primera vez especialistas del Jaegerkorpset [la unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército danés] se han desplegado en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blosseville.

Video: Trump Descarta Usar la Fuerza para Tomar Control de Groenlandia

El objetivo de este despliegue, según explicó el Ejército de Dinamarca, es “reforzar la presencia en el Ártico”.

A las actuales maniobras militares en Groenlandia se ha unido la fragata “Peter Willemoes”. Esta embarcación se sumó al ejercicio que reúne a militares de varios países europeos para contener la amenaza de Donald Trump. También la fragata francesa “Bretagne” ha realizado ejercicios en el Atlántico Norte, en compañía del buque danés “Thetis”.

Donald Trump baja el volumen de sus amenazas

El Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, ha sido epicentro de una confrontación entre aliados. Portando lentes polarizados, debido a un derrame ocular, Emmanuel Macron dio un discurso donde reafirmó que Europa utilizaría todos los recursos a su disposición para proteger sus intereses.

Por su parte, Mark Carney, primer ministro de Canadá, dio un severo discurso donde aseguró que había una ruptura en el orden mundial que había prevalecido desde el fin de la Guerra Fría. También señaló que la integración económica global en las últimas décadas ha sido usada como un arma para subordinar a adversarios y de los propios aliados.

Video: Trump No Impondrá Aranceles a Países Europeos que No Apoyen Compra de Groenlandia

Finalmente, el 21 de enero, Donald Trump anunció que ya no impondrá aranceles a las naciones que se oponen a la anexión de Groenlandia. También señaló que no recurriría a la vía militar para hacerse de la isla, que supera en tamaño a México pero que solo tiene 57 mil habitantes.

Donald Trump calificó a Groenlandia como “un trozo de hielo frío y mal ubicado”, pero insistió en que debe pasar a ser de Estados Unidos:

Lo que pido es un trozo de hielo frío y mal ubicado, que puede tener un papel crucial en la paz y protección mundial.

Posteriormente, el estadounidense se reunión con Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Tras la reunión, Donald Trump aseguró que se había negociado “el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y toda la región del Ártico”.

Historias recomendadas: