Dron se le Atraviesa a Avión Comercial en Pleno Vuelo y Casi Provoca Choque en las Alturas

Un vuelo de la aerolínea United Airlines, procedente de San Francisco, reportó este miércoles 29 de abril de 2026 un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, presuntamente un dron, mientras realizaba maniobras de aproximación al aeropuerto de San Diego.

El incidente, ocurrido a una altitud de más de 900 metros, encendió las alertas de seguridad aérea.

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El reporte desde la cabina

A las 8:28 hora local (15:28 GMT), el piloto de un Boeing 737 informó a la torre de control que probablemente había chocado con un dron mientras volaba a unos 914 metros de altura (3,000 pies). Según las grabaciones de la conversación revisadas por medios estadounidenses como Los Angeles Times, el avión se encontraba volando de forma perpendicular a la pista al momento del avistamiento.

Antes del reporte de la supuesta colisión, el piloto consultó a la torre de control si había algún dron cerca de su ruta, a lo que los controladores respondieron negativamente. Poco después, el piloto confirmó el avistamiento:

"Creo que vi un objeto pequeño de color rojo… a unos 300 metros por debajo de nosotros, a nuestra derecha", señaló el capitán según los registros.

Descripción del objeto

A petición del controlador aéreo, quien solicitó detalles de la nave observada, el piloto describió el objeto como algo "de color rojo y brillante". Sin embargo, precisó que era tan pequeño que no pudo distinguirlo con claridad.

Saldo blanco tras el incidente

A pesar de la sospecha de impacto a gran altura, el desenlace fue el siguiente:

Pasajeros a bordo: 48 personas.

Tripulación: 6 integrantes.

Resultado: El avión aterrizó sin problemas y no se reportaron afectaciones a la integridad de los ocupantes.

Investigación en curso

Se espera que la Administración Federal de Aviación (FAA) inicie una investigación exhaustiva sobre este incidente para determinar la procedencia del objeto y evaluar los riesgos que representó para la aeronave comercial en una zona de tráfico aéreo restringido.

Con información de: EFE

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