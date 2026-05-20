EUA Otorga Beneplácito para Que Roberto Lazzeri sea el Nuevo Embajador de México en Ese País

Estados Unidos otorgó el beneplácito para que Roberto Lazzeri sea el nuevo embajador de México en ese país, aseguraron a N+ fuentes de ambos gobiernos.

Fue el mes pasado cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno estaba impulsando a Lazzeri como nuevo embajador del país en Estados Unidos.

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Lo anterior, tras oficializarse la salida de Esteban Moctezuma Barragán como titular de la representación diplomática de México en Washington.

¿Quién es Roberto Lazzeri?

Roberto Lazzeri Montaño asumió en agosto de 2025 la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Cuando asumió este cargo, Lazzeri Montaño venía de haber ocupado la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que desempeñó desde julio de 2023.

Anteriormente, fungió como director general de Deuda Pública y director general de Captación, en la dicha dependencia, donde ingresó en 2020.

Su carrera en el sector público la inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), administrando el portafolio de deuda pública local.

Además, se desempeñó en 2009 como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

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