La UIF Obtiene Sentencia a Favor en EUA por Casi 600 MDD en Caso Vinculado a García Luna

La secretaría de Hacienda dio a conocer que un tribunal en Estados Unidos dictó la sentencia a favor del Estado Mexicano por más de 578 millones de dólares en caso vinculado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.

García Luna fue sentenciado a casi 39 años de prisión en Estados Unidos .

"Por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que un tribunal del Estado de Florida, en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano".

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¿Por qué el tribunal en EUA falló en contra de García Luna?

En un comunicado, Hacienda indicó que, esto forma parte de un procedimiento civil promovido en 2021 por el Gobierno de México para la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, García Luna.

La resolución condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de su participación en operaciones vinculadas con dicho esquema de corrupción.

Se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos.

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García Luna deberá entregar activos para liquidar

Hacienda señaló que la resolución del tribunal en Florida se suma a las sentencias obtenidas previamente en contra de Genaro García Luna y su cónyuge, dictadas en mayo de 2025, por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares, por lo que tras el fallo de hoy, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares.

Con esto, los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.

El 21 de septiembre de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil en contra de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, con el fin de recuperar recursos defraudados al gobierno, a través de contratos otorgados ilegalmente.

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