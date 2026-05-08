EUA Pondrá en Cuarentena a Pasajeros del Crucero con Hantavirus; "Todo Está Bajo Control": Trump

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron este viernes un plan de emergencia para repatriar y poner en aislamiento a los 17 pasajeros estadounidenses que se encuentran a bordo del crucero MV Hondius, actualmente afectado por un brote de hantavirus.

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Logística de repatriación y aislamiento

Está previsto que el crucero arribe a la isla de Tenerife, España, este domingo. Desde ese punto, los ciudadanos estadounidenses serán evacuados en un vuelo de repatriación médica del Gobierno que aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska.

Posteriormente, los pasajeros serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, considerado uno de los más avanzados del país. Responsables de las instalaciones compararon el aislamiento con una "estancia en un hotel" y señalaron que aún no hay un plazo definido para la duración de la cuarentena.

Evaluación médica y vigilancia estatal

Los CDC ya han tomado medidas preventivas adicionales:

En Tenerif e: Un equipo de epidemiólogos ya fue desplegado para realizar evaluaciones de riesgo individuales a los pasajeros.

e: Un equipo de epidemiólogos ya fue desplegado para realizar evaluaciones de riesgo individuales a los pasajeros. En EUA: Otro equipo médico esperará a los pasajeros en la Base Aérea Offutt para una segunda evaluación a su llegada.

Otro equipo médico esperará a los pasajeros en la Base Aérea Offutt para una segunda evaluación a su llegada. Casos en Nueva Jersey: Autoridades de dicho estado mantienen bajo vigilancia a dos residentes que tuvieron contacto con una persona infectada. Se aclaró que la exposición ocurrió durante un viaje aéreo internacional y no a bordo del buque.

Balance del brote

El brote de hantavirus en el MV Hondius ha generado preocupación internacional. Hasta la fecha, las cifras oficiales son:

3 fallecimientos vinculados al virus.

2 infecciones confirmadas.

3 casos sospechosos.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente a través de desechos de roedores (heces, orina o saliva).

"Bajo un control muy bueno": Trump

Al ser cuestionado sobre la situación sanitaria, el presidente Donald Trump ofreció un mensaje de tranquilidad, asegurando que la situación está monitoreada de cerca por especialistas.

"Parece que tenemos las cosas bajo un control muy bueno. Ellos conocen ese virus muy bien. Ha estado presente durante mucho tiempo, no es fácilmente transmisible, a diferencia del COVID", declaró el mandatario.

Trump añadió que el gobierno estadounidense cuenta con "gente muy buena estudiándolo muy de cerca" para evitar la propagación de la enfermedad en territorio estadounidense.

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