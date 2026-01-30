Para los Inuit, Pueblo Nativo en Groenlandia, la Tierra Es Colectiva

En el periodo colonial en el siglo XVIII Dinamarca impuso en Groenlandia un sistema de clasificación de casas por colores. Y cada una tiene una razón de ser.

Por ejemplo, las rojas quiere decir que son iglesias o escuelas, o que algún maestro vive ahí. Las amarillas son hospitales o que algún personal médico vive en ese lugar. Las azules se relacionan con la pesca y las verdes con talleres mecánicos o eléctricos. Esto lo hacían originalmente por si alguien llegaba al puerto y no conocía la zona. Sabía que si estaba enfermo tenía que ir, por ejemplo, a una casa amarilla.

Inuit

Casi el 90% de los habitantes de Groenlandia son Inuit, un pueblo nativo que ha vivido en esta región por mil años. Para ellos, la tierra es colectiva: son dueños de las casas, pero no del suelo.

Al respecto una chamana Inuit ⁠indicó:

Según la concepción Inuit, la propiedad de la tierra es un concepto erróneo. La tierra estaba aquí antes de que nosotros existiéramos y seguirá aquí después de que desaparezcamos. Por lo tanto, según la concepción Inuit, no se puede ser propietario de algo de lo que se forma parte

Esta ley ancestral ha generado un choque cultural que se ha intensificado después de que el presidente Donald Trump habla de querer tener control total de estas tierras.

Entrar a este territorio es también adaptarse a una cultura que se refleja en detalles tan peculiares como, por ejemplo, espacios públicos con zonas libres de perfume.

El mexicano Javier Arnaut, profesor de Economía de la Universidad de Groenlandia, recuerda cómo se enteró que algunas esencias en productos de belleza e higiene pueden afectar la salud de los Inuit, provocándoles fuertes alergias.

El primer correo institucional como empleado, fue de la rectora, que me dijo que bueno, hueles muy bien, pero tenemos una política en el cual está prohibido utilizar perfumes porque nos daña a los pobladores, a los trabajadores de esta institución

Video: ¿Cómo Es la Vida de los Inuit, Un Pueblo Nativo en Groenlandia?

Alimentación

Los Inuit han construido su propio mundo, aislados del resto. Su dieta diaria se basa en alimentos que en otras partes del mundo serían una experiencia inimaginable.

La mayoría de los Inuit se dedica a la pesca y la caza y comen principalmente carne de animales árticos, como foca y ballena.

A las cuatro de la tarde es el único momento del día que hay tráfico en este lugar. Y esto tiene una razón de ser.

Aquí la gente tiene una cultura que trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si te quedas después de las 16:00 horas es muy mal visto porque quiere decir que no te importa tu familia y tu vida personal.

Historias recomendadas:

Con información de Isabel Suárez, enviada especial N+

LECQ