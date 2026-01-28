Postura "Anti-Trump" de Carney No Beneficia a Canadá en Negociación de T-MEC: Jefe del Tesoro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este miércoles 28 de enero al primer ministro canadiense, Mark Carney, que sus recientes comentarios públicos contra la política comercial del presidente Donald Trump podrían volverse en su contra de cara a la revisión formal del T-MEC.

El tratado comercial que protege a Canadá de los peores impactos de los aranceles del presidente Trump.

Según Bessent, el mensaje "antiestadounidense y anti-Trump" de Carney no beneficia a los canadienses en la antesala de la renegociación del T-MEC.

"Simplemente animaría al primer ministro Carney a hacer lo que crea mejor para el pueblo canadiense, sin dejarse llevar por sus propias virtudes, porque se avecina una negociación", añadió el secretario del Tesoro estadounidense en una entrevista con la CNBC.

No empezaría una pelea antes del T-MEC solo para anotarme algunos puntos políticos baratos; o trabajas en beneficio de tu propia carrera política o trabajas para el pueblo canadiense

Carney niega haberse retractado de los comentarios

El primer ministro canadiense dijo que habló con el presidente Trump el lunes, pero negó haberse retractado de los comentarios que hizo la semana pasada y que irritaron al mandatario estadounidense.

Carney, citando los aranceles estadounidenses sobre las principales importaciones canadienses, está presionando para diversificar el comercio fuera de Estados Unidos, que absorbe alrededor del 70% de todas las exportaciones canadienses.

