Tiroteo en Inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, Deja Un Herido; ¿Qué Pasó?

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó la tarde de este lunes 4 de mayo de 2026 que un individuo fue baleado por agentes del orden cerca del Monumento a Washington.

Derivado de este incidente, la Casa Blanca fue cerrada temporalmente. Fue poco antes de las dos de la tarde, tiempo de México, cuando se reportó el tiroteo a unas cuadras de la sede del gobierno federal estadouidense.

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Así fue el tiroteo

Momentos después, la alerta fue retirada por el Servicio Secreto, el mismo que informó en su cuenta de X que su personal se encontraba "presente en la escena de un tiroteo con intervención de un oficial en la calle 15 y la Avenida Independence en Washington, D.C.".

Via X, el Servicio Secreto informó que "una persona fue baleada por las fuerzas del orden; su condición es actualmente desconocida. Por favor, evite el área mientras los equipos de emergencia responden".

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

Al interior de la Casa Blanca, periodistas fueron llevados a la sala de prensa tras escucharse informes de disparos en las calles que rodean la sede del gobierno federal.

Más tarde, la alerta fue levantada; no obstante, se desconocen más detalles en relación con el origen del incidente.

Servicio Secreto de EUA Confirma Tiroteo en Inmediaciones de la Casa Blanca

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