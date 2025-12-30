Tormenta Invernal Azota Estados Unidos con Temperaturas Gélidas y Apagones Masivos

Una masa de aire ártico trajo este martes 30 de diciembre de 2025 fuertes vientos, intensas nevadas y temperaturas gélidas a la zona de los Grandes Lagos y al noreste de Estados Unidos, un día después de que un ciclo extratropical atravesó el centro-norte del país, dejando a miles de usuarios sin electricidad.

Se prevé que las fuertes rachas de vientos contribuyan a las bajas sensaciones térmicas, con temperaturas que caerán por debajo del punto de congelación incluso en el extremo sur de la franja de Florida, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Noticia relacionada: Heladas en Veracruz: Se Registra la Segunda Nevada de la Temporada en el Cofre de Perote

La tormenta que azotó esta semana partes de las Llanuras y los Grandes Lagos dejó un aire mucho más frío, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia que dificultó los desplazamientos.

¿Qué provocó la tormenta invernal en Estados Unidos?

Los meteorólogos señalaron que la tormenta se intensificó lo suficientemente rápido como para cumplir con los criterios de un ciclo extratropical, un sistema que se fortalece rápidamente a medida que disminuye la presión.

Kristen Schultz, quien viajaba de regreso a su casa en Alaska, señaló que le tomó cuatro horas llegar al aeropuerto de Minneapolis el martes.

Simplemente salgan con mucho más tiempo y, de esa manera, incluso si las cosas salen bien, no tienen que estresarse (...). Y están listos por si las cosas no van tan bien

Apagones por tormenta invernal

Más de 115 mil usuarios estaban sin electricidad en todo el país a primera hora del martes, alrededor de una tercera parte de ellos en Michigan, según el portal Poweroutage.us.

A medida que la tormenta se desplaza hacia Canadá, el aire helado que la sigue se extenderá por gran parte de los dos tercios orientales del país, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, alimentando la "máquina de nieve" de efecto lacustre en áreas a sotavento de los Grandes Lagos.

Algunas zonas en el oeste y el norte del estado de Nueva York recibieron al menos 30 centímetros (un pie) de nieve el lunes y sus totales podrían alcanzar hasta 91 centímetros esta semana, informaron los meteorólogos.

Con información de: AP

Historias recomendadas:

AMP