Heladas en Veracruz: Se Registra la Segunda Nevada de la Temporada en el Cofre de Perote

La noche del lunes 29 de diciembre y durante las primeras horas de este martes 30, el Cofre de Perote se tiñó de blanco una vez más, debido a que se registró una segunda nevada en la zona. Hasta hace un par de días, se registró la primera caída de nieve en esta zona de Veracruz.

Tras presentarse dichas condiciones climatológicas, las autoridades exhortan a la población a abrigarse por capas, procurar la salud de niñas, niños y personas mayores; así mismo, insistieron en realizar el aseguramiento de techos y objetos, no utilizar anafres en interiores, resguardar mascotas y cultivos; además, en caso de salir a carreteras, manejar con precaución.

¿Qué condiciones climatológicas habrá en Veracruz para fin de año y año nuevo?

De acuerdo con la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el frente frío núm. 25 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar México; sin embargo, se esperan precipitaciones en el estado.

Según la información del pronóstico del clima, el cual tiene un período de validez de las 08:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 08:00 horas del jueves 01 de enero de 2026, se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en las zonas serranas.

Se informó también que las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar encharcamientos en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En este sentido, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones para disminuir el riesgo de accidentes y a mantenerse alerta de los avisos emitidos por fuentes oficiales.

