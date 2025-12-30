Rafael "N", periodista veracruzano, fue detenido el pasado miércoles 24 de diciembre en Coatzacoalcos, señalado en un inicio por diversos delitos, como son encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, así como terrorismo.

Durante la tarde de este martes 30 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, tras la ejecución de una orden de aprehensión emitida por un juez de control del Distrito Judicial del municipio de Coatzacoalcos, se formuló la imputación y se solicitó la vinculación a proceso en contra de Rafael "N", por hechos considerados constitutivos de delito.

La audiencia inicial se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de diciembre del presente año, sustentándose la solicitud de la Fiscalía en los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación correspondiente. Fue la tarde de este martes 30 de diciembre que se dio continuidad a dicha audiencia ante el juzgador.

Rafael "N" es vinculado a proceso mediante resguardo domiciliario

Tras escuchar los argumentos de la defensa y valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juzgador resolvió conforme a lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez dictó auto de vinculación a proceso única y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, se impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año, dentro de los plazos y términos procesales previstos por la ley, en contra de Rafael "N". La Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que su actuación se realiza con estricto respeto al debido proceso, a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, conduciéndose con objetividad y bajo el control jurisdiccional correspondiente.

Presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre el caso de Rafael "N", señalado de terrorismo

La Presidenta de México fue cuestionada el pasado lunes 27 de diciembre sobre los cargos por los que fue detenido el periodista Rafael "N" y respondió que debe ser la Fiscalía de Veracruz la que aclare por qué usó el delito de terrorismo ya que según lo expresó la presidenta, no hay registro de acusaciones por terrorismo en México y pidió a la Fiscalía de Veracruz explicarlo.

No sé porque la Fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz

